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21 минуту назад

Спецоперация на Украине 16 февраля: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 февраля 2023 года.

Спецоперация на Украине 16 февраля: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

МО РФ сообщило о нанесении поражения подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новоселки

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Российская группировка войск «Восток» успешно ударила по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Угледар и Новоселка Донецкой Народной Республики. Для этого потребовались тяжелые огнеметные системы и артиллерийский огонь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Он подчеркнул, что группировка войск «Восток» нанесла поражение противнику на запорожском и южнодонецком направлениях с помощью тяжелых огнеметных систем и при поддержке артиллерии.

Спецоперация на Украине 16 февраля: последние новости на сегодня

Вооруженные силы Украины наращивают силы на запорожском направлении. Количество украинских военнослужащих в этом регионе возросло на пять тысяч человек. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС со ссылкой на «Радио России».

Политик подчеркнул, что всего за неделю количество украинских солдат на запорожском направлении увеличилось почти на пять тысяч. До этого их численность составляла примерно 20 тысяч человек.

Вместе с тем Рогов заверил, что увеличение числа украинских военнослужащих не повлияло на ситуацию на фронте, запорожская линия соприкосновения «остается стабильной».

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

Во всех областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информацию от Министерства цифрового развития страны.

В публикации отмечается, что сирены включались последовательно: сперва в восточных и южных, а затем в центральной и западной частях Украины.

До этого издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Полтавской области, а также подконтрольном Киеву Краматорске. Россия стала наносить удары по объектам инфраструктуры на территории Украины в качестве ответной реакции на инцидент на Крымском мосту.

Армия,Владимир Рогов,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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