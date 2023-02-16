В России разработали новейший лазерный комплекс разведки

В России создали новый комплекс разведки, который способен выявить и идентифицировать человека на дальности в 18 километров с помощью лазерного луча. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Собеседник агентства рассказал, как происходит процесс обнаружения: лазер направляется в нужную сторону, отражается, возвращается, данные фиксируются. Дальность идентификации — до 18 километров.

Источник пояснил, что новый комплекс разведки появился на основе наработок, созданных при производстве и эксплуатации носимого комплекса разведки и целеуказания «Ирония». В новом варианте расширен функционал и повышены характеристики.

Сам комплекс входит в состав новой разведывательной машины на шасси «Тайфун-ВДВ», которую создали для Сил специальных операций. Машина способна принимать, записывать, хранить и передавать результаты разведки.

Собеседник издания отметил, что модуль спутниковой навигации, встроенный компас и дальномер записывают координаты, а затем отправляют их получателю цифровым сигналом. Дальность передачи информации при применении ретранслятора может достигать до 400 километров.