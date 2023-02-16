В России разработали новейший лазерный комплекс разведки

В России создали новый комплекс разведки, который способен выявить и идентифицировать человека на дальности в 18 километров с помощью лазерного луча. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Собеседник агентства рассказал, как происходит процесс обнаружения: лазер направляется в нужную сторону, отражается, возвращается, данные фиксируются. Дальность идентификации — до 18 километров.
Источник пояснил, что новый комплекс разведки появился на основе наработок, созданных при производстве и эксплуатации носимого комплекса разведки и целеуказания «Ирония». В новом варианте расширен функционал и повышены характеристики.
Сам комплекс входит в состав новой разведывательной машины на шасси «Тайфун-ВДВ», которую создали для Сил специальных операций. Машина способна принимать, записывать, хранить и передавать результаты разведки.
Собеседник издания отметил, что модуль спутниковой навигации, встроенный компас и дальномер записывают координаты, а затем отправляют их получателю цифровым сигналом. Дальность передачи информации при применении ретранслятора может достигать до 400 километров.
Ранее солдаты спецназа Западного военного округа рассказали, что применяют комплекс «Ирония» для наведения на цели съемки ударов.