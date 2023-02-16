В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
18 минут назад

В России разработали новейший лазерный комплекс разведки

Елена Прошина

В России создали новый комплекс разведки, который способен выявить и идентифицировать человека на дальности в 18 километров с помощью лазерного луча. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В России разработали новейший лазерный комплекс разведки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник агентства рассказал, как происходит процесс обнаружения: лазер направляется в нужную сторону, отражается, возвращается, данные фиксируются. Дальность идентификации — до 18 километров.

Источник пояснил, что новый комплекс разведки появился на основе наработок, созданных при производстве и эксплуатации носимого комплекса разведки и целеуказания «Ирония». В новом варианте расширен функционал и повышены характеристики.

Сам комплекс входит в состав новой разведывательной машины на шасси «Тайфун-ВДВ», которую создали для Сил специальных операций. Машина способна принимать, записывать, хранить и передавать результаты разведки.

Собеседник издания отметил, что модуль спутниковой навигации, встроенный компас и дальномер записывают координаты, а затем отправляют их получателю цифровым сигналом. Дальность передачи информации при применении ретранслятора может достигать до 400 километров.

Ранее солдаты спецназа Западного военного округа рассказали, что применяют комплекс «Ирония» для наведения на цели съемки ударов.

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители