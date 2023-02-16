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1 час назад

СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Елена Прошина

В Полтавской области прогремели несколько взрывов. Ранее здесь была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее поступала информация о взрывах в Краматорске.

В настоящий момент воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Издание напоминает, что Россия начала наносить удары по объектам инфраструктуры на территории Украины в качестве ответной реакции на инцидент на Крымском мосту.

Армия,Взрывы и катастрофы,
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