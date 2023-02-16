СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

В Полтавской области прогремели несколько взрывов. Ранее здесь была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Ранее поступала информация о взрывах в Краматорске.
В настоящий момент воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
Издание напоминает, что Россия начала наносить удары по объектам инфраструктуры на территории Украины в качестве ответной реакции на инцидент на Крымском мосту.