Очевидцы обратили внимание на БТР по улицах Кишинева

Очевидцы из Кишинева заявили, что по одной из улиц двигалась военная техника. А именно, бронетранспортер, который перемещался в неустановленном направлении, сообщает Общественная служба новостей.
Исходя из заявлений свидетелей, передвигалась военная техника в сопровождении полицейского автомобиля.
Власти Молдавии заявляют, что осуществляются плановые учения.
Как напоминает ФАН, ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон предложил оппозиционным силам сесть за стол переговоров, чтобы приготовиться к масштабным протестам.