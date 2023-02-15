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26 минут назад

Очевидцы обратили внимание на перемещение БТР по улицам Кишинева

Газета.Ru

Очевидцы из Кишинева заявили, что по одной из улиц двигалась военная техника. А именно, бронетранспортер, который перемещался в неустановленном направлении, сообщает Общественная служба новостей.

Очевидцы обратили внимание на БТР по улицах Кишинева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исходя из заявлений свидетелей, передвигалась военная техника в сопровождении полицейского автомобиля.

Власти Молдавии заявляют, что осуществляются плановые учения.

Как напоминает ФАН, ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон предложил оппозиционным силам сесть за стол переговоров, чтобы приготовиться к масштабным протестам.

Армия,Игорь Додон,
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