Германия заявила о невозможности Запада собрать два батальона танков для Украины

Как отметил Писториус, западные союзники «изо всех сил» пытаются собрать два полных батальона машин для отправки Киеву. Так, Германия и Португалия уже подготовили для отправки 17 танков в новой модификации. Еще 30, но в более старой версии, может передать Польша, однако они в плохом состоянии и требуют ремонта. По словам, министра обороны, эти Leopard 2 поступят на Украину только в конце апреля.