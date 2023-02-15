В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
23 минуты назад

Германия заявила о невозможности Запада собрать два батальона танков для Украины

Lenta.ru

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что Украины, Киев получит меньшее количество обещанных танков Leopard 2. Его слова передает Bloomberg.

Германия заявила о невозможности Запада собрать два батальона танков для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил Писториус, западные союзники «изо всех сил» пытаются собрать два полных батальона машин для отправки Киеву. Так, Германия и Португалия уже подготовили для отправки 17 танков в новой модификации. Еще 30, но в более старой версии, может передать Польша, однако они в плохом состоянии и требуют ремонта. По словам, министра обороны, эти Leopard 2 поступят на Украину только в конце апреля.

Германия отправит только половину батальона Leopard 2 A6 Украине

Изначально Германия собиралась создать коалицию для отправки Киеву двух батальонов танков Leopard 2. Численность одного танкового батальона на Украине составляет 31 боевую машину.

Ранее в Польше заявили о невозможности передать истребители Украине. Польский глава Минобороны Мариуш Блащак сообщил, что страна имеет слишком мало современных истребителей, чтобы участвовать в такой программе.

Армия,СВО,Борис Писториус,Мариуш Блащак,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители