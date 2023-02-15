Страны НАТО могут увеличить оборонные расходы

«Венгрия добросовестный союзник, поскольку уже за год до указанного срока может выйти на уровень 2% ВВП. Несколько стран-союзников поднимут этот уровень выше. Решение об этом может быть принято на планирующемся в июле саммите НАТО в Вильнюсе», — приводит слова министра агентство MTI.