Страны НАТО могут увеличить оборонные расходы

Соответствующее решение рядом государств альянса может быть принято летом на саммите в Вильнюсе, отметил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.
«Венгрия добросовестный союзник, поскольку уже за год до указанного срока может выйти на уровень 2% ВВП. Несколько стран-союзников поднимут этот уровень выше. Решение об этом может быть принято на планирующемся в июле саммите НАТО в Вильнюсе», — приводит слова министра агентство MTI.
Ранее он заявил, что оборонные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП в 2023 году, из них пятая часть пойдёт на модернизацию армии.