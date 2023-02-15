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47 минут назад

Страны НАТО могут увеличить оборонные расходы более чем на 2% ВВП

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Соответствующее решение рядом государств альянса может быть принято летом на саммите в Вильнюсе, отметил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

Страны НАТО могут увеличить оборонные расходы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Венгрия добросовестный союзник, поскольку уже за год до указанного срока может выйти на уровень 2% ВВП. Несколько стран-союзников поднимут этот уровень выше. Решение об этом может быть принято на планирующемся в июле саммите НАТО в Вильнюсе», — приводит слова министра агентство MTI.

Ранее он заявил, что оборонные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП в 2023 году, из них пятая часть пойдёт на модернизацию армии.

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