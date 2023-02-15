В Минобороны Украины заявили о сложной для ВСУ ситуации

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия находится в сложной ситуации.

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«На Востоке продолжается наступление врага. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее российское Минобороны сообщило, что за минувшие сутки спецоперации российские военные уничтожили на нескольких направлениях около 225 украинских бойцов. По информации военного ведомства, за время спецоперации уничтожено 593 самолета и вертолета ВСУ, 3132 беспилотника, 7875 танков и другой техники, принадлежащей украинской армии.

В конце января министр обороны Украины Алексей Резников оценил ситуацию на востоке страны как тяжелую, но контролируемую.