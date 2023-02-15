В Минобороны Украины заявили о сложной для ВСУ ситуации

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия находится в сложной ситуации.
«На Востоке продолжается наступление врага. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее российское Минобороны сообщило, что за минувшие сутки спецоперации российские военные уничтожили на нескольких направлениях около 225 украинских бойцов. По информации военного ведомства, за время спецоперации уничтожено 593 самолета и вертолета ВСУ, 3132 беспилотника, 7875 танков и другой техники, принадлежащей украинской армии.
В конце января министр обороны Украины Алексей Резников оценил ситуацию на востоке страны как тяжелую, но контролируемую.
Газета Politico писала, что США намерены помочь украинской армии скорректировать способ ведения боевых действий, чтобы использовалось меньше боеприпасов и чаще прибегать к маневрам на поле боя.