В КНР назвали цель направления лазера на филиппинское судно

Морская полиция Китая направила лазер на филиппинский корабль, чтобы измерить расстояние до него и скорость его движения с целью обеспечения безопасности навигации, он не мог нанести вреда экипажу и оборудованию судна. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова приводит ТАСС.

Фото: соцсети соцсети

Вэньбинь напомнил, что филиппинский корабль вошел в акваторию рифа Жэньай без разрешения со стороны Китая, поэтому морской полиции страны пришлось принять необходимые меры и сделать предупреждение.

«Во время этих действий корабль береговой охраны применил ручной лазерный измеритель скорости и указку зеленого цвета для установления расстояния до филиппинских кораблей и измерения их скорости, а также указания им азимута и курса движения, чтобы обеспечить безопасность навигации», — отметил дипломат.

По словам Вэньбиня, морская полиция КНР не направляла лазер на экипаж филиппинского судна. Более того ручной прибор не способен нанести вреда людям и оборудованию, подчеркнул он.

«Обвинения филиппинской стороны не соответствуют фактам», — заключил дипломат.