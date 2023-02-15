В НАТО заявили о выполнении Финляндией и Швецией условий для вступления

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал на брифинге, что Стокгольм и Хельсинки выполнили необходимые условия для вступления в НАТО. Он добавил, что присоединение северных стран зависит от решения Турции, пишет РБК.

Йенс Столтенберг пояснил, что важно как можно быстрее принять скандинавские страны в альянс. Вместе с тем, Швеция и Финляндия могут вступить в организацию по отдельности.

По его словам, сроки вступления государств зависят от того, как скоро Анкара ратифицирует протоколы.

«Решит ли она [Турция] ратифицировать сразу оба протокола, что я и рекомендую, либо же ратифицирует сначала лишь один», - подчеркнул Столтенберг.

Глава альянса отметил, что в любом случае, это будет решение не блока, а Анкары.