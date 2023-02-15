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12 минут назад

Швеция назвала условие поставки истребителей Украине

Lenta.ru

Стокгольм назвал допустимые условия для поставки истребителей Украине. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Швеция назвала условие поставки истребителей Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы ничего не исключаем прямо сейчас, сейчас не время что-либо исключать. Но в то же время мы признаем тот факт, что для дальнейших шагов нам необходима международная коалиция. Это совершенно очевидно», — заявил политик.

По его словам, стремление Швеции вступить в НАТО вместе с Финляндией повлияет на решение об отправке военной техники Киеву. Он добавил, что Стокгольм сделает все возможное для поддержки Киева, чтобы при этом не подвергать риску обороноспособность Швеции, так как это одно из обязательных требований к кандидату на членство в альянс.

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