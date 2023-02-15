Швеция назвала условие поставки истребителей Украине

«Мы ничего не исключаем прямо сейчас, сейчас не время что-либо исключать. Но в то же время мы признаем тот факт, что для дальнейших шагов нам необходима международная коалиция. Это совершенно очевидно», — заявил политик.

По его словам, стремление Швеции вступить в НАТО вместе с Финляндией повлияет на решение об отправке военной техники Киеву. Он добавил, что Стокгольм сделает все возможное для поддержки Киева, чтобы при этом не подвергать риску обороноспособность Швеции, так как это одно из обязательных требований к кандидату на членство в альянс.