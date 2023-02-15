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32 минуты назад

Германия отправит только половину батальона Leopard 2 A6 Украине

Елена Прошина

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украине будет направлена только половина батальона танков Leopard 2 A6. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это сообщение противоречит ранним обещаниям, озвученным в «танковом альянсе». По словам Писториуса, сначала Киев получит только половину батальона более современной модели Leopard 2 A6.

«Будет поставлена половина батальона A6 и один батальон A4», – сказал он.

Писториус также добавил, что Украина дополнительно получит более 120 Leopard 1 A5 до конца 2024 года. Министр подчеркнул, что эти отправки «не стоит недооценивать».

Объяснено решение Шольца о передаче танков на Украину

Напомним, что ранее власти Германии заявили о планах создать «танковый альянс» – коалицию европейских стран, которые будут отправлять танки в качестве военной помощи Украине. Позже две страны из альянса отказались участвовать в отправке Leopard 2.

Армия,Видео,СВО,Борис Писториус,
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