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59 минут назад

В Польше заявили о невозможности передать истребители Украине

Lenta.ru

У Польши слишком мало современных истребителей, чтобы власти страны могли поставить их Украине. Об этом заявил глава Минобороны (МО) Польши Мариуш Блащак, сообщает РИА Новости.

В Польше заявили о невозможности передать истребители Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я хочу подчеркнуть, что Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе», — сказал министр.

Он уточнил, что страна располагает 48 истребителями F-16. Также она заказала истребители F-35 и FA-50, однако их поставка требует времени.

В то же время Блащак подчеркнул, что Польша не возражает против передачи истребителей Киеву другими странами НАТО. Он отметил, что некоторые государства располагают большим количеством необходимых Украине самолетов.

Ранее Блащак заявил, что Польша поставит Украине обещанные танки Leopard 2 в середине марта. Он также отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят обучение в стране.

Армия,Мариуш Блащак,НАТО,
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