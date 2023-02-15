Согласно сообщению Минобороны Великобритании, 18 стран подписали договор о разработке единой сети космической разведки. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что из 18 стран, участвовавших в подписании, 17 являются членами НАТО. Это Великобритания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Турция и Франция. К ним также присоединилась Швеция, которая пока не является членом альянса.

В подписанном документе сказано о стремлении стран-участниц к освоению технологий, которые улучшат процесс наблюдения из космоса путём «международного сотрудничества», а также совместного использования космических возможностей каждой из стран.

Напомним, что космическая разведка представляет из себя способ стратегического наблюдения с использованием космических средств, таких как спутники или радиолокационные установки на геостационарной орбите Земли.

Помимо этого, в Минобороны Британии также рассказали, что в первый пакет военной помощи Украине на 240 миллионов евро войдут боеприпасы, разведывательная техника, а также запчасти к уже имеющимся у Киева инструментам.