Западные страны не смогут поставить на Украину одновременно всю обещанную военную технику НАТО в связи с логистическими проблемами, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник.

«Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте», — рассказал один из собеседников издания.

Отмечается, что в основном передача Украине вооружения осуществляется через территории Польши, Словакии и Румынии. Однако эти пути, как пишет газета, могут быть заблокированы в связи с перегруженностью.

По словам источника газеты, чем больше поставляется оружия, тем выше вероятность возникновения «пробок».