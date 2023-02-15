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49 минут назад

WP: обещанная ВСУ техника НАТО может застрять на границе из-за логистических проблем

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Западные страны не смогут поставить на Украину одновременно всю обещанную военную технику НАТО в связи с логистическими проблемами, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник.

«Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте», — рассказал один из собеседников издания.

Отмечается, что в основном передача Украине вооружения осуществляется через территории Польши, Словакии и Румынии. Однако эти пути, как пишет газета, могут быть заблокированы в связи с перегруженностью.

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По словам источника газеты, чем больше поставляется оружия, тем выше вероятность возникновения «пробок».

Ранее обозреватель Politico Пол Маклири заявил, что украинской армии придётся использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в западных странах.

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