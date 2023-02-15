Канада раскрыла местоположение обещанных Киеву танков Leopard

Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что все четыре танка Leopard 2A4, обещанные Киеву, уже прибыли в Польшу. Как сообщает РИА Новости, перед встречей глав минобороны стран НАТО в Брюсселе она рассказала, что украинских военных уже учат использовать новую технику.

Ананд отметила, что подготовкой солдат Вооруженных сил Украины занимаются 25 канадских инструкторов.

Напомним, что в январе страны НАТО одобрили поставку танков Украине. В Германии заявляли о планах создать «танковый альянс», который бы состоял из двух батальонов танков Leopard 2. Согласно украинской военной трактовке, это порядка 60 машин. На данный момент известно о передаче Киеву 14 немецких, 14 польских, восемь норвежских, четыре канадских и три португальских Leopard 2 разных модельных рядов.