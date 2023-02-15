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20 минут назад

Канада раскрыла местоположение обещанных Киеву танков Leopard

Никита Бородкин

Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что все четыре танка Leopard 2A4, обещанные Киеву, уже прибыли в Польшу. Как сообщает РИА Новости, перед встречей глав минобороны стран НАТО в Брюсселе она рассказала, что украинских военных уже учат использовать новую технику.

Канада раскрыла местоположение обещанных Киеву танков Leopard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ананд отметила, что подготовкой солдат Вооруженных сил Украины занимаются 25 канадских инструкторов.

Напомним, что в январе страны НАТО одобрили поставку танков Украине. В Германии заявляли о планах создать «танковый альянс», который бы состоял из двух батальонов танков Leopard 2. Согласно украинской военной трактовке, это порядка 60 машин. На данный момент известно о передаче Киеву 14 немецких, 14 польских, восемь норвежских, четыре канадских и три португальских Leopard 2 разных модельных рядов.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны Европы поискать «запылившиеся» на складах современные танки для Украины. По его словам, с передачей медлить нельзя, поскольку весной и летом ожидаются «решающие события».

Армия,Анита Ананд,Жозеп Боррель,НАТО,ЕС,
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