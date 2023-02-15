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24 минуты назад

Глава МО Франции заявил о наращивании производства боеприпасов для Украины и своей армии

Газета.Ru

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французские власти работают совместно с военно-промышленными компаниями для ускорения и увеличения объемов производства боеприпасов и для Вооруженных сил Украины, и для своей армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Во Франции заявили о наращивании производства боеприпасов для ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вопрос боеприпасов станет важной темой, по которой Франция намерена работать вместе с компаниями MBDA и NEXER. Будут предприняты усилия, чтобы увеличить производственные мощности, ускорить производство, быстрее формировать запасы как для оказания помощи Украине, так и для пополнения запасов французской армии», — сказал он.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Франция и Италия поставят Украине новые системы противовоздушной обороны. По его словам, также Запад обсуждает синхронизацию поставок оружия Киеву и интеграцию подготовки личного состава ВСУ.

Ранее французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо высказал мнение, что Евросоюз и президент Украины Владимир Зеленский могут спровоцировать Третью мировую войну. Так он отреагировал в соцсетях на европейское турне украинского лидера.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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