ВСУ допустили возможность отступления из Артемовска

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) допускают возможность тактических отступлений с территории Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил в интервью РБК-Украина.
По его словам, тактические отступления украинских военных возможны в разных ситуациях.
«Прежде всего – для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны», — уточнил он.