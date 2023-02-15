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5 минут назад

ВСУ оценили возможность отступления из Артемовска

Lenta.ru

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) допускают возможность тактических отступлений с территории Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил в интервью РБК-Украина.

ВСУ допустили возможность отступления из Артемовска
Фото: lenta.rulenta.ru

По его словам, тактические отступления украинских военных возможны в разных ситуациях.

«Прежде всего – для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны», — уточнил он.

Армия,Сергей Череватый,
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