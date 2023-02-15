В Британии оценили возможность поставки истребителей на Украину

«Я думаю, что мы быстрее можем помочь Украине поставкой вооружения, которое ей нужно на земле, нежели чем носителей в соответствии с определенными запросам. Обучение пилотов для управления истребителем — важный шаг в этом направлении, но ключевой момент в том, что истребители — это не ПТРК, управление истребителем не только требует нескольких месяцев обучения, но также очень значительной команды механиков, чтобы его поддерживать», — заявил он.