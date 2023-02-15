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1 час назад

Еврокомиссия предложила помешать производству дронов и вертолетов в России

Lenta.ruиещё 1

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести экспортные санкции на поставки электроники, что должно помешать производству дронов и вертолетов в России. Об этом пишет Reuters.

Глава ЕК предложила помешать производству дронов и вертолетов в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолеты», — отметила она.

Кроме того, фон дер Ляйен предложила ввести санкции против России и Ирана из-за конфликта на Украине. Речь идет об ограничениях на сумму 11 миллиардов евро. В десятый пакет антироссийских мер также войдет торговое эмбарго к некоторым российским физлицам.

Как говорил ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в новом пакете также будут обозначены меры по борьбе с обходом введенных ограничений.

Армия,Валдис Домбровскис,Еврокомиссия,
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