Украинские СМИ сообщили об экстренном вывозе документов из Артемовска

Украинские власти начали вывозить архивы государственных учреждений из Артемовска. Об этом сообщает «Страна».

Издание опубликовало видеозапись, снятую украинским волонтером, на которой в фургон загружают документы из городского управления образования и пенсионного фонда.

«Начисления, зачисления, перечисления… Тут куба четыре [документов - прим.ред.], если так переводить», - так описал документы волонтер.

На записи видно, как документы бросают из окна пачками, а затем складывают в машину.

Ранее под контроль российских военных полностью перешел донецкий город Соледар.

В Минобороны подчеркивали, что город имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».