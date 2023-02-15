Украинские СМИ сообщили об экстренном вывозе документов из Артемовска

Украинские власти начали вывозить архивы государственных учреждений из Артемовска. Об этом сообщает «Страна».
Издание опубликовало видеозапись, снятую украинским волонтером, на которой в фургон загружают документы из городского управления образования и пенсионного фонда.
«Начисления, зачисления, перечисления… Тут куба четыре [документов - прим.ред.], если так переводить», - так описал документы волонтер.
На записи видно, как документы бросают из окна пачками, а затем складывают в машину.
Ранее под контроль российских военных полностью перешел донецкий город Соледар.
В Минобороны подчеркивали, что город имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».
The New York Times ранее рассказала, что российские войска близки к победе в Артемовске, а Украина эвакуирует гражданских из города и «может готовиться к отступлению».