Совет по национальной безопасности Соединенных Штатов признал, что сбитые ВВС США объекты не несли угрозы, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Белого Дома Карин Жан-Пьер.

«Мы хотели обеспечить безопасность американцев, удостовериться, что гражданской авиации, осуществляющей полеты в нашем воздушном пространстве, ничего не угрожает. Вот почему были сбиты эти три объекта», — пояснила Жан-Пьер.

По ее словам, разведывательное сообщество США пришло к выводу, что сбитые объекты могли быть связаны с коммерческими или исследовательскими организациями и считаются теперь потенциально безвредными.

Ранее сын 45-го президента США Дональд Трамп — младший предположил, что информацией об НЛО власти Соединенных Штатов якобы хотят отвлечь внимание общественности от причин взрыва «Северных потоков».