Совет по национальной безопасности Соединенных Штатов признал, что сбитые ВВС США объекты не несли угрозы, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Белого Дома Карин Жан-Пьер.
«Мы хотели обеспечить безопасность американцев, удостовериться, что гражданской авиации, осуществляющей полеты в нашем воздушном пространстве, ничего не угрожает. Вот почему были сбиты эти три объекта», — пояснила Жан-Пьер.
По ее словам, разведывательное сообщество США пришло к выводу, что сбитые объекты могли быть связаны с коммерческими или исследовательскими организациями и считаются теперь потенциально безвредными.
Ранее сын 45-го президента США Дональд Трамп — младший предположил, что информацией об НЛО власти Соединенных Штатов якобы хотят отвлечь внимание общественности от причин взрыва «Северных потоков».
Свою публикацию сын Трампа сопроводил картинкой, характеризующей ситуацию — на ней женщина в супермаркете и за ней большой розовый слон с подписью «США подорвали «Северный поток» и женщина, отвернувшаяся к полке с продуктами, над которой значится «НЛО».