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11 минут назад

Совет нацбезопасности США признал, что сбитые ВВС США объекты не несли угрозы

Газета.Ru

Совет по национальной безопасности Соединенных Штатов признал, что сбитые ВВС США объекты не несли угрозы, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Белого Дома Карин Жан-Пьер.

«Мы хотели обеспечить безопасность американцев, удостовериться, что гражданской авиации, осуществляющей полеты в нашем воздушном пространстве, ничего не угрожает. Вот почему были сбиты эти три объекта», — пояснила Жан-Пьер.

По ее словам, разведывательное сообщество США пришло к выводу, что сбитые объекты могли быть связаны с коммерческими или исследовательскими организациями и считаются теперь потенциально безвредными.

Ранее сын 45-го президента США Дональд Трамп — младший предположил, что информацией об НЛО власти Соединенных Штатов якобы хотят отвлечь внимание общественности от причин взрыва «Северных потоков».

США объяснили большое количество объектов в небе точными радарами

Свою публикацию сын Трампа сопроводил картинкой, характеризующей ситуацию — на ней женщина в супермаркете и за ней большой розовый слон с подписью «США подорвали «Северный поток» и женщина, отвернувшаяся к полке с продуктами, над которой значится «НЛО».

Армия,Видео,Дональд Трамп,
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