Япония разрешит военным сбивать иностранные аэростаты и беспилотники

Правительство Японии намерено внести поправки к законодательству, которые бы позволили Силам самообороны сбивать иностранные аэростаты и беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр обороны Ясукадзу Хамада.

"Для того, чтобы защитить жизни и имущество наших граждан, а также суверенитет нашей страны, мы хотим подойти к этому вопросу более жестко", - приводит его слова агентство Kyodo.

Видео дня

Хамада подчеркнул, что речь будет идти об уничтожении не только иностранных аэростатов, нарушивших воздушное пространство Японии, но и беспилотников.

Действующее законодательство, регулирующее деятельность Сил самообороны страны, наделяет их правом поднимать в воздух истребители в случае нарушения воздушного пространства иностранной авиацией для того, чтобы сопровождать ее и требовать покинуть японскую территорию. Однако применение оружия разрешается только в экстренных ситуациях и исключительно для самообороны.

Минобороны Японии 14 февраля опубликовало результаты расследования, согласно которым неизвестные летательные аппараты, замеченные в воздушном пространстве страны в ноябре 2019 года, январе 2020 года и в сентябре 2021 года, скорее всего, являлись китайскими разведывательными аэростатами. Властям Китая в этой связи было сделано официальное представление и выражена серьезная обеспокоенность. Пекин подчеркнул, что у японской стороны нет необходимых доказательств для выдвижения подобных обвинений, и направил японской стороне встречный протест.

В начале февраля власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышавшей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля американские ВС сбили этот якобы "разведывательный шар" в пределах воздушных границ Соединенных Штатов. Он, как утверждает Пентагон, занимался "сбором важной информации". В связи с этим происшествием госсекретарь США Энтони Блинкен отложил намеченный визит в Китай.