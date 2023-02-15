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18 минут назад

США показали бомбардировщики B-1B Lancer в Индии

Lenta.ruиещё 1

Соединенные Штаты показали два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer в ходе международной авиационной выставки Aero India 2023 на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Об этом сообщает ТАСС.

США показали бомбардировщики B-1B Lancer в Индии
Фото: lenta.rulenta.ru

Самолеты с изменяемой геометрией крыла прибыли в Бангалор во вторник, 14 февраля. B-1B демонстрируют в ходе авиасалона наряду с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II, а также многоцелевыми F-16 Fighting Falcon и F-18 Hornet.

В посольстве США в Нью-Дели сообщили, что B-1B совершили перелет из Южной Дакоты на остров Гуам в Тихом океане, а затем в Индию.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer поступил на вооружение Военно-воздушных сил (ВВС) США в 1985 году. Созданный с применением технологий радиолокационной малозаметности самолет развивает скорость до 1,25 числа Маха. B-1B может нести бомбы и крылатые ракеты.

В декабре 2022 года обозреватель американского издания 19ForyFive Питер Сучиу писал, что из 100 выпущенных бомбардировщиков B-1B осталось только 45 самолетов, которые эксплуатируют ВВС США.

В ноябре 2022 года стало известно, что час полета стратегического бомбардировщика B-1B Lancer обходится в 173 тысячи долларов.

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