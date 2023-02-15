Спецоперация на Украине 15 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 февраля 2023 года.
Украинские военные занимаются переброской новой техники и подразделений в Артемовск, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер».
Он заявил, что командование Украины принимает меры, чтобы населенный пункт не был окружен. Для этого Вооруженные силы Украины стягивают бронетехнику и подразделения войск как в город, так и в его окрестности. Это не мешает штурмовым подразделениям «Вагнера» продвигаться вперед.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отдал приказ бойцам оставаться в Артемовске до получения западного оружия. Как отметил глава государства, город не является важным со стратегической точки зрения.
Появились видеокадры разбитого опорного пункта войск Украины в Луганской народной республике, который теперь занимают российские военные, сообщает в Telegram Министерство обороны РФ.
Мотострелки Центрального военного округа прорвали эшелонированную оборону Киева в лесу. При этом украинские военные отступили на три километра от занимаемого ранее места.
Военное ведомство России отмечает, что боевики ретировались в спешке, не успев забрать военное имущество и тела своих бойцов.
Ранее разведчик Западного военного округа сообщил, как военные Украины отступают на Кременском участке фронта и оставляют большую часть вооружения и обмундирования.
В зоне специальной военной операции подтвердили свои высокие качества российские противодроновые ружья, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
На поле боя применяются отечественные «Пищаль-ПРО» и REX, способные «отключать» украинские мини беспилотные летательные аппараты на дистанции 1–2 километра. С помощью ружей производится захват дронов в виде трофеев.
«Пищаль-ПРО» и REX действуют за счет электромагнитного излучения, подавляя радиосигналы и сигналы навигационных систем, использующихся Украиной для управления беспилотниками.