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13 минут назад

Спецоперация на Украине 15 февраля: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 февраля 2023 года.

Спецоперация на Украине 15 февраля: последние новости на сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стало известно о переброске техники и подразделений ВСУ в Артемовск

Украинские военные занимаются переброской новой техники и подразделений в Артемовск, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер».

Он заявил, что командование Украины принимает меры, чтобы населенный пункт не был окружен. Для этого Вооруженные силы Украины стягивают бронетехнику и подразделения войск как в город, так и в его окрестности. Это не мешает штурмовым подразделениям «Вагнера» продвигаться вперед.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отдал приказ бойцам оставаться в Артемовске до получения западного оружия. Как отметил глава государства, город не является важным со стратегической точки зрения.

Минобороны России: украинские военные отступили от занимаемых рубежей в ЛНР

Появились видеокадры разбитого опорного пункта войск Украины в Луганской народной республике, который теперь занимают российские военные, сообщает в Telegram Министерство обороны РФ.

Мотострелки Центрального военного округа прорвали эшелонированную оборону Киева в лесу. При этом украинские военные отступили на три километра от занимаемого ранее места.

Военное ведомство России отмечает, что боевики ретировались в спешке, не успев забрать военное имущество и тела своих бойцов.

Ранее разведчик Западного военного округа сообщил, как военные Украины отступают на Кременском участке фронта и оставляют большую часть вооружения и обмундирования.

РИА Новости: противодроновые ружья России подтвердили эффективность в зоне спецоперации

В зоне специальной военной операции подтвердили свои высокие качества российские противодроновые ружья, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

На поле боя применяются отечественные «Пищаль-ПРО» и REX, способные «отключать» украинские мини беспилотные летательные аппараты на дистанции 1–2 километра. С помощью ружей производится захват дронов в виде трофеев.

«Пищаль-ПРО» и REX действуют за счет электромагнитного излучения, подавляя радиосигналы и сигналы навигационных систем, использующихся Украиной для управления беспилотниками.

Армия,Владимир Зеленский,Минобороны России,
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