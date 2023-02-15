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15 минут назад

Глава МИД Италии: страна одобрила шестой пакет военной помощи Украине

Газета.Ruиещё 1

Италия приняла решение одобрить очередной, шестой, пакет поставок военной помощи Украине, однако новых мер поддержки пока не планируется, заявил вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом сообщает издание la Repubblica.

Италия одобрила шестой пакет военной помощи Украине
Фото: газета.ругазета.ру

«Парламент санкционировал отправку, в течение последних недель мы уже приняли шестой указ. Министр [обороны Италии Гвидо] Крозетто и я подробно проиллюстрировали его на заседании парламентского комитета по безопасности республики [Copasir]», — пояснил итальянский министр.

Как добавил глава итальянского дипведомства, в настоящий момент Италия совместно с Францией работает над тем, чтобы «как можно скорее отправить» Украине ЗРК Samp/T». Точных сроков поставок нового вооружения Киеву нет.

В интервью Таяни ответил на обвинения в пророссийской позиции в адрес лидера его партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

По словам Таяни, «Вперед, Италия» готова поддержать в парламенте новые поставки вооружений.

Ранее в Италии заявили о твердой поддержке Украины на фоне слов Берлускони о президенте Украины Владимире Зеленском. Берлускони утверждал, что никогда не стал бы разговаривать с Зеленским, если бы занимал пост премьера Италии.

Армия,Владимир Зеленский,Сильвио Берлускони,
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