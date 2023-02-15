Италия одобрила шестой пакет военной помощи Украине

Италия приняла решение одобрить очередной, шестой, пакет поставок военной помощи Украине, однако новых мер поддержки пока не планируется, заявил вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом сообщает издание la Repubblica.

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«Парламент санкционировал отправку, в течение последних недель мы уже приняли шестой указ. Министр [обороны Италии Гвидо] Крозетто и я подробно проиллюстрировали его на заседании парламентского комитета по безопасности республики [Copasir]», — пояснил итальянский министр.

Как добавил глава итальянского дипведомства, в настоящий момент Италия совместно с Францией работает над тем, чтобы «как можно скорее отправить» Украине ЗРК Samp/T». Точных сроков поставок нового вооружения Киеву нет.

В интервью Таяни ответил на обвинения в пророссийской позиции в адрес лидера его партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

По словам Таяни, «Вперед, Италия» готова поддержать в парламенте новые поставки вооружений.