Две страны отказались поставлять танки Leopard 2 Украине

Власти Нидерландов и Дании не станут отправлять танки Leopard 2 в качестве военной помощи на Украину . Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что некоторые страны, заявляющие о готовности поставить Киеву танки, на данный момент изменили планы. При этом Нидерланды и Дания ранее вошли в коалицию из восьми стран-поставщиков, которые должны были наладить отправку военной помощи Киеву, а также «синхронизировать» подобные поставки и обучение ВСУ.