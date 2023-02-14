В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
9 минут назад

Нидерланды и Дания отказались поставлять танки Leopard 2 Украине

Елена Прошина

Власти Нидерландов и Дании не станут отправлять танки Leopard 2 в качестве военной помощи на Украину. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Две страны отказались поставлять танки Leopard 2 Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что некоторые страны, заявляющие о готовности поставить Киеву танки, на данный момент изменили планы. При этом Нидерланды и Дания ранее вошли в коалицию из восьми стран-поставщиков, которые должны были наладить отправку военной помощи Киеву, а также «синхронизировать» подобные поставки и обучение ВСУ.

Стало известно о тайной передаче США Украине дальнобойных ракет

«Цифры показывают, что Берлин не может даже приблизиться к созданию альянса в первоначально задуманном масштабе», – сообщает издание.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил о том, что Запад хочет синхронизировать поставки военной помощи Украине.

Армия,Ллойд Остин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители