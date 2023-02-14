В США заявили, что перехватили четыре российских самолета вблизи Аляски

В NORAD заявили во вторник, 14 февраля, что обнаружили, отследили и затем перехватили четыре российских самолета. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В североамериканском командовании подчеркнули, что воздушные суда якобы были обнаружены в опознавательной зоне ПВО Аляски.

Вместе с тем, добавили военные, четыре самолета находились в международном воздушном пространстве, не нарушали воздушное пространство Штатов и Канады.

Полеты принадлежащих России воздушных судов в зоне ПВО макрорегиона происходят регулярно, не воспринимаются в качестве угрозы или провокации, уточнили в ведомстве.

Ранее в центральном командовании ВВС США рассказали, что постоянно отслеживают полеты российских истребителей на Ближнем Востоке.