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1 час назад

Стало известно о тайной передаче США Украине дальнобойных ракет

Lenta.ru

Журналист Драго Боснич со ссылкой на собственные источники в разведке рассказал, что США тайно передали Украине дальнобойные управляемые реактивные ракеты ER-GMLRS, сообщает издание Global Research.

Стало известно о тайной передаче США Украине дальнобойных ракет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Различные источники в разведке теперь предполагают, что киевский режим использует не только стандартные боеприпасы M30 и M31», — заявил он.

Боснич уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять снаряды ER-GMLRS, отметив, что они были тайно переданы Киеву Вашингтоном. Отмечается, что дальнобойность таких ракет достигает 150 километров.

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