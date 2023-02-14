Стало известно о тайной передаче США Украине дальнобойных ракет

Журналист Драго Боснич со ссылкой на собственные источники в разведке рассказал, что США тайно передали Украине дальнобойные управляемые реактивные ракеты ER-GMLRS, сообщает издание Global Research.
«Различные источники в разведке теперь предполагают, что киевский режим использует не только стандартные боеприпасы M30 и M31», — заявил он.
Боснич уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять снаряды ER-GMLRS, отметив, что они были тайно переданы Киеву Вашингтоном. Отмечается, что дальнобойность таких ракет достигает 150 километров.