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54 минуты назад

В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации

ТАССиещё 2

Указ о частичной мобилизации не был отменен для сохранения социальных гарантий мобилизованных граждан. Такой ответ от Министерства обороны РФ на свой запрос опубликовал в личном Telegram-канале депутат Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Артур Гайдук.

В Минобороны ответили на вопрос об отмене указа о мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В случае признания указа утратившим силу до окончания специальной военной операции граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей буду лишены дополнительных специальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ. Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", - говорится в опубликованном документе.

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В ответе также отмечается, что "28 октября 2022 года завершены мероприятия по частичной мобилизации, связанные с оповещением и призывом граждан на военную службу".

"Выполнение остальных мероприятий, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647, продолжается", - отмечается в документе.

В указе № 647 говорилось об установлении денежного довольствия мобилизованных на уровне военных, служащих по контракту. Также документ продлевал действие контрактов военнослужащих за исключением тех, кто может уволиться из армии по состоянию здоровья, возрасту или должен быть уволен после приговора суда, связанному с лишением свободы.

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28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о ее завершении частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, в войска были призваны 300 тыс. человек. По словам министра обороны, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется. В Минобороны РФ подчеркивали, что дальнейшая работа военкоматов по комплектованию ВС РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ноябре прошлого года сообщал, что Путин посоветовался с юристами насчет необходимости указа о завершении частичной мобилизации. Специалисты пришли к выводу, что отдельный документ для этого не нужен. Как уточнил представитель Кремля, таково заключение государственного правового управления Администрации президента РФ.

Армия,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,Администрация Президента РФ,Партия "Яблоко",Правительство РФ,
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