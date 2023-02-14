Греция отправила 20 БМП-1 Украине

Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что его страна отправила Украине 20 бронированных машин БМП-1, а также набор боеприпасов в рамках военной помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin

«Панайотопулос упомянул о гуманитарной и оборонной помощи, которую наша страна предоставила Украине, такой как боеприпасы и, недавно, 20 боевых бронированных машин БМП-1», – сообщило оборонное ведомство Греции.

При этом министр Панайотопулос подчеркнул, что Афины будут и дальше помогать Украине.

Такое заявление министр сделал на конференции контактной группы по вопросу военной помощи Киеву. Встречу группы посетили представители 54 стран – на ней был поднят вопрос о текущий ситуации на Украине. Согласно сообщению военного ведомства Греции, участники сошлись в необходимости как можно более быстрой отправки военной техники, обучения ВСУ и налаживании сотрудничества между оборонной промышленностью.