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13 минут назад

Запад хочет синхронизировать военную помощь Украине и обучение ВСУ

Елена Прошина

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Западные страны обсуждают перспективу синхронизировать поставки Украине вооружения, а также интеграцию подготовки ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Запад хочет синхронизировать военную помощь Украине и обучение ВСУ
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По словам Остина, авторы инициативы хотят добиться того, чтобы у Украины «было то, что ей необходимо, тогда, когда это ей необходимо». Он также отметил, что они продолжают вместе работать над обеспечением Киева не только техникой, но и «полноценными боевыми возможностями».

Представитель Пентагона также сообщил, что Франция и Италия отправят Украине партию новых систем ПВО SAMP/T, а Норвегия собирается выделить Киеву 7,5 миллиардов евро за пять лет. Помимо этого, Франция и Австралия объявили о планах по увеличению производства 155-миллиметровых боеприпасов, которые также будут отправлены Украине. По словам Остина, все страны контактной группы дают понять подобными обязательствами, что собираются оказывать помощь Украине в течение долгого времени.

Ллойд Остин также рассказал о поставке Киеву военных самолётов. Он заявил, что Запад ещё не принял каких-либо решений по этому вопросу. Министр также опроверг информацию о том, что США якобы запретили Польше отправлять Украине самолеты МиГ-29. Ллойд подчеркнул, что США не собираются «диктовать» что-либо лидерам других стран.

Ранее стало известно, когда Польша поставит Украине танки Leopard.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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