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47 минут назад

Представитель ВВС Украины обвинил РФ в запуске шаров для отвлечения ПВО

Москва24иещё 3

Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что обнаруженные над Киевской областью воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями были запущены Россией для отвлечения украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

В Киеве обвинили РФ в запуске шаров для отвлечения ПВО
Фото: m24.rum24.ru

"Для чего делают: хотят, чтобы по ним "работали", используют их как ложные цели. Им же нужно изматывать нашу ПВО, как в боекомплекте, так и рассеивать ее внимание", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Игната, внутри шаров могут содержаться беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или куски металла.

Представитель украинских ВВС добавил, что ПВО страны не станет отвлекаться на ложные цели, а взрывы и следы ракет, которые видели местные жители, вероятнее всего, были направлены против того, что воздушные шары должны были "прикрывать".

До этого воздушные шары были замечены над Днепропетровской областью 12 февраля. Тогда Игнат пояснил, что в небе над Украиной дежурила истребительная авиация.

Армия,Юрий Игнат,
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