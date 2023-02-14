В Белоруссии рассказали о тысячах иностранных военных у границы

У границы Белоруссии находится порядка 23,5 тысячи иностранных военных. Об этом первый зампредседателя Госпогранкомитета республики генерал-майор Игорь Буткевич сообщил в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Rector U.S. Army / Sgt. Alexander Rector

«Сегодня вблизи белорусской границы сосредоточена группировка вооруженных формирований сопредельных государств ЕвроЕвросоюза и Украины общей численностью около 23,5 тысячи человек. Наиболее многочисленные из них воинские формирования фиксируются в Украине (17,2 тысячи) и в Польше (3,7 тысячи)», — рассказал он.

Буткевич добавил, что соседние страны ведут разведывательную деятельность как с южного, так и с западного направлений. По его словам, с начала спецоперации было зафиксировано 463 полета беспилотников вдоль границы страны.

Генерал-майор добавил, что происходящее не позволяет сказать, что ситуация стабилизируется. «Скорее, наоборот, происходит медленная эскалация напряженности, требующая постоянной готовности принимать адекватные меры реагирования», — добавил он.