США назвали сроки попытки перехода ВСУ в контрнаступление

"Мы ожидаем, что они проведут наступление в какой-то момент весной. В связи с этим мы и все партнеры по контактной группе <...> усердно работаем над обеспечением того, чтобы у них были <...> возможности [с точки зрения вооружений и техники] <...>, чтобы они могли быть эффективными в создании на поле боя той ситуации, к которой они стремятся", - сказал он.