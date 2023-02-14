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13 минут назад

США ожидают попытки перехода ВСУ в контрнаступление весной

ТАСС

Власти США ожидают, что ВСУ весной могут предпринять попытку перехода в контрнаступление, считают, что у Киева будет "окно возможности" для этого. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

США назвали сроки попытки перехода ВСУ в контрнаступление
Фото: ТАССТАСС

"Мы ожидаем, что они проведут наступление в какой-то момент весной. В связи с этим мы и все партнеры по контактной группе <...> усердно работаем над обеспечением того, чтобы у них были <...> возможности [с точки зрения вооружений и техники] <...>, чтобы они могли быть эффективными в создании на поле боя той ситуации, к которой они стремятся", - сказал он.

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"Мы считаем, что у них будет окно возможности, чтобы проявить инициативу, а потом создать или продолжать создавать подходящие условия на поле боя", - добавил глава Пентагона.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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