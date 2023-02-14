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26 минут назад

Пассажирский Ил-114 покажут на МАКС-2023

Lenta.ru

Пассажирский самолет Ил-114 планируют показать на Международном авиационно-космическом салоне МАКС летом 2023 года. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь, передает ТАСС.

Пассажирский Ил-114 покажут на МАКС-2023
Фото: lenta.rulenta.ru

«Сборка опытных образцов продолжается в Луховицах. Мы самолет делаем. Будем показывать его на МАКСе. Работы по самолету продолжаются. Мы в тесном контакте с нашими коллегами из ОДК», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114 разработали в 1980-х для замены семейства Ан-24. До 2012 года самолет выпускали мелкосерийно. В 2020 году первый полет совершил новый самолет Ил-114-300 с российскими двигателями ТВ7-117СТ-01.

Ранее «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия на авиасалоне Aero India 2023 покажет перспективные истребители Су-57Э и Checkmate, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, а также истребители Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35Д.

В ноябре 2022 года компания «Авиастар» изготовила и передала Минобороны России очередной серийный Ил-76МД-90А. В поточной линии сборки находится еще один самолет Ил-76МД-90А.

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