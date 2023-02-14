Пассажирский Ил-114 покажут на МАКС-2023

«Сборка опытных образцов продолжается в Луховицах. Мы самолет делаем. Будем показывать его на МАКСе. Работы по самолету продолжаются. Мы в тесном контакте с нашими коллегами из ОДК», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.