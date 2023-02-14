В Польше обозначили сроки поставки танков Leopard 2 на Украину

Танки Leopard 2, которые ранее были обещаны Варшавой , будут доставлены на Украину в середине марта этого года. Сроки поставок бронетехники обозначил глава Минобороны страны Мариуш Блащак , его слова передает РИА Новости.

«В марте эти танки попадут на Украину. Украинские солдаты проходят обучение в Польше. Уже в середине марта… такая помощь будет предоставлена», — заявил министр обороны.

В конце января западные страны согласились поставить танки для Украины. В частности, Германия пообещала отправить Киеву танки Leopard 2, они прибудут в марте. При этом ФРГ также одобрила их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. О готовности передать Киеву танки Leopard 2 также сообщили Норвегия, Испания, Португалия и Польша.