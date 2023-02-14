США принудили Индонезию отказаться от покупки российских истребителей

Джакарта отказалась закупать истребители Су-35 поколения 4++ у России под давлением США. Самолеты полностью соответствовали всем требованиям индонезийских ВВС, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bisnis.

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Отмечается, что, несмотря на противодействие ряда государств, Россия была готова поставить Индонезии современные боевые самолеты.

Вместе с тем, Вашингтон «настоятельно рекомендовал» властям страны прекратить переговоры с Москвой. В итоге сделка на сумму 1,1 млрд не состоялась. В Джакарте объяснили срыв соглашения недостатком средств в госбюджете.

На самом деле, поясняет автор статьи, власти страны опасались попасть под вторичные санкции со стороны США.