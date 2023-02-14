США принудили Индонезию отказаться от покупки российских истребителей

Джакарта отказалась закупать истребители Су-35 поколения 4++ у России под давлением США. Самолеты полностью соответствовали всем требованиям индонезийских ВВС, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bisnis.
Отмечается, что, несмотря на противодействие ряда государств, Россия была готова поставить Индонезии современные боевые самолеты.
Вместе с тем, Вашингтон «настоятельно рекомендовал» властям страны прекратить переговоры с Москвой. В итоге сделка на сумму 1,1 млрд не состоялась. В Джакарте объяснили срыв соглашения недостатком средств в госбюджете.
На самом деле, поясняет автор статьи, власти страны опасались попасть под вторичные санкции со стороны США.
По его данным, от сделок отказались также власти Алжира и Египта. Они приобрели самолеты американского и французского производства.