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20 минут назад

Истребители подняли в Румынии для проверки подозрительного метеозонда

Газета.Ruиещё 4

В пресс-службе министерства обороны Румынии заявили, что система воздушного наблюдения ВВС страны обнаружила подозрительный метеозонд в румынском воздушном пространстве, на проверку были отправлены истребители, но ничего не нашли. Об этом сообщает РИА Новости.

Истребители подняли в Румынии для проверки метеозонда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации отмечается, что небольшая воздушная цель с характеристиками метеозонда была обнаружена приблизительно в 12:30 (13:30 мск) на высоте порядка 11 тыс. метров в национальном воздушном пространстве на юго-востоке страны.

«Два самолета МиГ-21 LanceR боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО были подняты с земли и отправлены в район обнаружения «воздушной цели», — говорится в заявлении румынского оборонного ведомства.

В министерстве подчеркнули, экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели. Самолеты находились в этом районе примерно 30 минут, после чего вернулись на авиабазу.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби рассказал, что обнаружение большого количества летательных аппаратов над США в последние дни объясняется перенастройкой радаров, из-за чего они стали более чувствительны к объектам меньших размеров.

Армия,Джон Кирби,НАТО,
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