Пригожин усомнился в быстром взятии Артемовска

Ситуация в Артемовске (украинское название - Бахмут) не такая, чтобы российские силы могли могли "взять его завтра", так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают новые резервы. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка", - приводятся слова Пригожина во вторник в Telegram-канале его пресс-службы.
Основатель ЧВК "Вагнер" сообщил, "по всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы: ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях, огонь артиллерии усиливается с каждым днем".
По словам Пригожина, "на севере города идут тяжелейшие бои, никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет". "Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа", - подчеркнул он.