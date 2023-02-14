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49 минут назад

Пригожин рассказал, что ситуация в Артемовске не такая, чтобы "взять его завтра"

ТАССиещё 2

Ситуация в Артемовске (украинское название - Бахмут) не такая, чтобы российские силы могли могли "взять его завтра", так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают новые резервы. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Пригожин усомнился в быстром взятии Артемовска
Фото: ТАССТАСС

"Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка", - приводятся слова Пригожина во вторник в Telegram-канале его пресс-службы.

Основатель ЧВК "Вагнер" сообщил, "по всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы: ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях, огонь артиллерии усиливается с каждым днем".

По словам Пригожина, "на севере города идут тяжелейшие бои, никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет". "Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа", - подчеркнул он.

Армия,Евгений Пригожин,
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