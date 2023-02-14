Писториус указал на проблемы с поставками Leopard 2 на Украину

Европейские государства смогут пока поставить Украине только 17 танков Leopard 2, заявил министр обороны Германии Борис Писториус , передает Tagesschau. По его словам, в настоящее время планы по быстрой доставке десятков боевых машин для формирования танкового батальона продвигаются не слишком хорошо.

«В дополнение к обязательству Германии поставить 14 основных боевых танков Leopard 2A6, только Португалия объявила о поставке трех таких танков. Больше A6 в настоящее время не обсуждается», — отметил Писториус.

Как указал министр обороны Германии, он не будет комментировать поведение других государств, которые требовали от Берлина разрешение на поставку танков, а теперь имеет проблемы с отправкой боевых машин. Он также добавил, что вопрос обеспечения Leopard 2 нужным количеством боеприпасов и запчастей до сих пор остается нерешенным.