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1 час назад

Путин присвоил наименование «гвардейского» 228-му мотострелковому полку

ТК «Звезда»

Президент России Владимир Путин присвоил 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому краснознаменному полку почетное наименование «гвардейского». Об этом сообщает сайт правовой информации.

Путин присвоил звание гвардейского 228-му мотострелковому полку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых условиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», - говорится в тексте президентского указа.

Ранее сообщалось, что украинский наблюдатель был уничтожен во время съемок группой «Звезды» репортажа в зоне спецоперации.

Путин назвал главную цель спецоперации

А Минобороны России показало кадры применения по украинским боевикам 122-миллиметровых реактивных снарядов от РСЗО «Град».

Кроме этого, российское оборонное ведомство показало видео подготовки экипажей боевых машин разведки в зоне спецоперации.

Армия,СВО,Владимир Путин,Минобороны России,
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