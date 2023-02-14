В Одесской области предупредили о риске срыва морских мин с якорей

Из-за сильного шторма в Одесской области есть риск срыва морских мин с якорей, заявил представитель областной военной администрации Сергей Братчук. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

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По его словам, из-за непогоды в Черном море усилилась минная опасность. Сейчас есть высокая вероятность срыва мин и прибивки их к берегу. Кроме того, они могут дрейфовать вдоль побережья. Братчук призвал граждан быть осторожными и не нарушать специального распоряжения ОВД и военных.

Ранее неоднократно сообщалось о подрыве мин, которые вынесло к берегу. Мэр города Одессы Геннадий Труханов поручил местным властям разработать проект создания безопасных зон на городских пляжах. Кроме того, будут установлены специальные сетки около берега, чтобы обезопасить жителей от мин.