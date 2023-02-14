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50 минут назад

В Одесской области предупредили о риске срыва морских мин с якорей

Елена Прошина

Из-за сильного шторма в Одесской области есть риск срыва морских мин с якорей, заявил представитель областной военной администрации Сергей Братчук. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

В Одесской области предупредили о риске срыва морских мин с якорей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, из-за непогоды в Черном море усилилась минная опасность. Сейчас есть высокая вероятность срыва мин и прибивки их к берегу. Кроме того, они могут дрейфовать вдоль побережья. Братчук призвал граждан быть осторожными и не нарушать специального распоряжения ОВД и военных.

Ранее неоднократно сообщалось о подрыве мин, которые вынесло к берегу. Мэр города Одессы Геннадий Труханов поручил местным властям разработать проект создания безопасных зон на городских пляжах. Кроме того, будут установлены специальные сетки около берега, чтобы обезопасить жителей от мин.

Ранее появились сообщения, что в море рядом с грузинским городом Батуми взорвалась морская мина, которую принесло туда водой. Заряд сдетонировал примерно в 25 метрах от берега. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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