США направят рекордное число военных на учения в Таиланде

«Мы определенно вернулись к старому Cobra Gold с точки зрения масштаба», — сказал полковник американской армии Курт Леффлер, чиновник минобороны США и атташе по вопросам обороны в Королевстве Таиланд.

Согласно заявлениям официальных лиц США и Таиланда, крупнейшие ежегодные военные учения в Индо-Тихоокеанском регионе Cobra Gold состоятся в 42-й раз. Американскую армию на этих учениях представят шесть тысяч военнослужащих — самое большое число за десятилетие.

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что страны НАТО пытаются дестабилизировать обстановку на восточном фланге и увеличивают численность размещенных там военных: за последний год она выросла в 2,5 раза — с 13 до 33 тысяч По его словам, из общего контингента НАТО около 15 тысяч — военные из США.