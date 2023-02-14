Бондарев пообещал быстрое уничтожение западных самолетов на Украине

"Пускай поставляют. Наша ПВО работает прекрасно. Все, что поставят, выбьем в ближайшие два-три месяца. Они их должны освоить еще, им тоже надо где-то полгода-год", - сказал Бондарев, отвечая на вопрос о влиянии возможной поставки западных самолетов Киеву на ход специальной военной операции.