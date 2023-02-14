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44 минуты назад

Бондарев: в случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца

ТАССиещё 3

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут за два-три месяца уничтожить все самолеты, которые Запад может поставить Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС в среду выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, который ранее занимал пост главкома Воздушно-космических сил РФ.

Бондарев пообещал быстрое уничтожение западных самолетов на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пускай поставляют. Наша ПВО работает прекрасно. Все, что поставят, выбьем в ближайшие два-три месяца. Они их должны освоить еще, им тоже надо где-то полгода-год", - сказал Бондарев, отвечая на вопрос о влиянии возможной поставки западных самолетов Киеву на ход специальной военной операции.

Армия,Виктор Бондарев,Совет Федерации,
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