Пушилин сообщил о боевых действиях в Угледаре

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что боевые действия развернулись в юго-восточной части города Угледара . Об этом сообщает ТАСС.

Также Пушилин заявил, что украинские силы не планируют отдавать российским войскам Артемовск (украинское название — Бахмут) без боя. Кроме того, он заявил, что ожесточенные бои идут в селе Парасковиевка, которое находится на северный подступах к городу Артемовск.