Пушилин сообщил о боевых действиях в Угледаре

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что боевые действия развернулись в юго-восточной части города Угледара. Об этом сообщает ТАСС.
Также Пушилин заявил, что украинские силы не планируют отдавать российским войскам Артемовск (украинское название — Бахмут) без боя. Кроме того, он заявил, что ожесточенные бои идут в селе Парасковиевка, которое находится на северный подступах к городу Артемовск.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис заявил, что российские военные закрепились в южной части Угледара.
Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что на Донецком направлении удалось установить контроль в населенном пункте Красная гора. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.