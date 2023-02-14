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1 час назад

Пушилин сообщил о боевых действиях в юго-восточной части Угледара

Газета.Ruиещё 3

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что боевые действия развернулись в юго-восточной части города Угледара. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин сообщил о боевых действиях в Угледаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Пушилин заявил, что украинские силы не планируют отдавать российским войскам Артемовск (украинское название — Бахмут) без боя. Кроме того, он заявил, что ожесточенные бои идут в селе Парасковиевка, которое находится на северный подступах к городу Артемовск.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис заявил, что российские военные закрепились в южной части Угледара.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что на Донецком направлении удалось установить контроль в населенном пункте Красная гора. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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