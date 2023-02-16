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36 минут назад

Военкор рассказал о прокладывании ВСУ новой дороги в Артемовск

Lenta.ruиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прокладывают по полям новую дорогу для снабжения Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

Военкор рассказал о прокладывании ВСУ новой дороги в Артемовск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал, что трасса Славянск — Артемовск находится под контролем российских военных, но «противник уже наваливает новую дорогу по полям, для того чтобы обеспечить подвоз и в Артемовск, и на окраины».

Кроме того, военкор заявил, что самая напряженная обстановка складывается именно у Артемовска, а группировка ВСУ насчитывает около 40-50 тысяч человек. Помимо прочего, постоянно действует украинская артиллерия.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков объяснил, что военные ВСУ вынуждены удерживать Артемовск из-за выгодной позиции и отсутствия выбора. Сладков отметил, что украинским военным нет смысла бежать в поля, где у них намного больше шансов умереть. Кроме того, он напомнил о больших сроках тюремного наказания на Украине за отказ идти в бой.

При этом 14 февраля подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВСУ сбегают с позиций под Артемовском без приказов командования. Он отметил, что бегство стало результатом успешных наступательных действий штурмовых подразделений российских военнослужащих.

Армия,Андрей Марочко,Евгений Поддубный,Александр Сладков,
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