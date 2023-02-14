Восемь стран вошли в коалицию по поставкам танков Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в коалицию по поставкам Украине танков Leopard объединились восемь стран, передает ТАСС.
По информации главы Пентагона, в этот союз объединились Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
Остин подчеркнул, что цель НАТО заключается не только в передаче техники, но и в обеспечении «военных возможностей на долгий срок».
Остин также сообщил, что на сегодняшней встрече глав оборонных ведомств в Брюсселе будет обсуждаться «интеграция и синхронизация поддержки» Украины, а также «промышленные инициативы», которые помогут поддержать эту помощь «в долгосрочной перспективе».
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял об отсутствии единой коалиции, которая заинтересована в обязательных поставках на Украину танков Leopard.
В начале февраля власти Германии одобрили отправку 178 танков Leopard 1 и 14 танков Leopard 2 для нужд ВСУ.