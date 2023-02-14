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17 минут назад

Глава Пентагона Остин: восемь стран вошли в коалицию по поставкам танков Украине

Газета.Ru

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в коалицию по поставкам Украине танков Leopard объединились восемь стран, передает ТАСС.

Восемь стран вошли в коалицию по поставкам танков Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации главы Пентагона, в этот союз объединились Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Остин подчеркнул, что цель НАТО заключается не только в передаче техники, но и в обеспечении «военных возможностей на долгий срок».

Остин также сообщил, что на сегодняшней встрече глав оборонных ведомств в Брюсселе будет обсуждаться «интеграция и синхронизация поддержки» Украины, а также «промышленные инициативы», которые помогут поддержать эту помощь «в долгосрочной перспективе».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял об отсутствии единой коалиции, которая заинтересована в обязательных поставках на Украину танков Leopard.

В начале февраля власти Германии одобрили отправку 178 танков Leopard 1 и 14 танков Leopard 2 для нужд ВСУ.

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