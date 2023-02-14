Разведка Норвегии: РФ разместила часть ядерных сил на подлодках

Россия разместила часть ядерных сил на кораблях Северного флота.
Как пишет РИА Новости, об этом заявляет разведка Норвегии в докладе «Фокус 2023».
Отмечается, что документ посвящён основным угрозам национальной безопасности королевства, большое место отводится военному потенциалу России.
«Центральная часть ядерных сил размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота», — говорится в докладе.
Авторы документа считают, что подводный флот России, её противоспутниковое оружие и киберсредства могут угрожать Норвегии и НАТО.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и НАТО создадут рабочую группу для повышения защищённости европейской критической инфраструктуры.
В конце ноября сообщалось, что власти Норвегии планируют потратить более $4 млн на усиление безопасности ключевой для нефтегазового сектора инфраструктуры после ЧП с «Северными потоками».