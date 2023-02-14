Военкор заявил об окружении 1,5 тысячи солдат ВСУ под Артемовском

«Участь украинского гарнизона, засевшего в Парасковиевке фактически предрешена. По сообщениям с мест, противник, а это подразделения 125-й бригады теробороны, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, практически окружен», — написал военкор.