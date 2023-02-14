Военкор заявил об окружении 1,5 тысячи солдат ВСУ под Артемовском

Российские войска перерезали пути отхода частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Парасковиевке, селе, расположенном на северных окраинах Артемовска, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.
«Участь украинского гарнизона, засевшего в Парасковиевке фактически предрешена. По сообщениям с мест, противник, а это подразделения 125-й бригады теробороны, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, практически окружен», — написал военкор.
Ранее военкор проекта WarGonzo сообщил, что удержание позиций в Парасковиевке равносильно самоубийству для ВСУ. Село оказалось отрезано от основных путей сообщения с главными украинскими силами.