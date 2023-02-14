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1 час назад

НАК: на объектах РФ усилена защита от атак украинских спецслужб

BFM.RUиещё 1

В Национальном антитеррористическом комитете отметили рост числа диверсий и терактов украинских спецслужб на объектах в России после начала СВО. Сообщается, что защита усилена. Приняты дополнительные меры, передает ТАСС.

НАК: на объектах РФ усилена защита от атак украинских спецслужб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор ФСБ Александр Бортников считает необходимым корректировку мер по противодействию террору с учетом тактики противника при подготовке диверсий.

На заседании НАК он сказал, что уже приняты дополнительные меры защиты на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса, органов власти и военной инфраструктуры в связи с угрозами посягательств со стороны украинских спецслужб и националистов.

Армия,Александр Бортников,НАК,ФСБ,
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