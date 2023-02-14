НАК: на объектах РФ усилена защита от атак украинских спецслужб

В Национальном антитеррористическом комитете отметили рост числа диверсий и терактов украинских спецслужб на объектах в России после начала СВО. Сообщается, что защита усилена. Приняты дополнительные меры, передает ТАСС .

На заседании НАК он сказал, что уже приняты дополнительные меры защиты на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса, органов власти и военной инфраструктуры в связи с угрозами посягательств со стороны украинских спецслужб и националистов.